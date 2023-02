Deux députés demandent la suspension de la ZFE à Montpellier

Les ZFE, (zone à faible émission), apparues en 2019, doivent bannir progressivement les voitures les plus anciennes des centres-villes et ainsi, améliorer la qualité de l’air dans les métropoles. À Montpellier, cette ZFE est mise en place progressivement depuis le 1er juillet 2022. Mais pour les deux députes Insoumis, Sylvain Carrière et Nathalie Oziol, c'est une mesure injuste. Dans une lettre ouverte envoyée à Michaël Delafosse, vendredi 24 février, ils demandent le report de cette zone afin de renforcer en priorité les transports en commun.

Le premier argument des députés : l'aggravation de l'inégalité sociale. "C'est une mesure totalement injuste pour tous les habitants qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture neuve. On pointe du doigt une petite Clio qui consomme par exemple 6L/100, mais on laisse circuler des grosses voitures beaucoup consommatrices" dénonce Sylvain Carrière.

Renforcer le réseau de bus et de tram

C'est le deuxième argument de leur lettre ouverte. Pour Nathalie Oriol, avant de mettre en place la ZFE, il faut renforcer le réseau de bus et de tram. "Il y a des quartiers comme la Paillade où ils n'ont pas le choix de prendre les transports, mais depuis quelques années il y a une diminution de la fréquence des bus et des trams, c'est la double peine pour les habitants" explique la députée de la 2e circonscription. De plus, les élus dénoncent aussi des communes limitrophes sous-dotées en transport en commun.

"Lyon vient de faire reculer de deux ans l’application de leur ZFE, on doit pouvoir le faire aussi afin de nous laisser le temps de construire un plan pour renforcer nos transports" concluent-ils.