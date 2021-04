Deux députés du Cher cosignent une tribune et demandent un vrai débat sur l'euthanasie

Deux députés du Cher demandent ce dimanche l'ouverture du débat sur la fin de vie et l'euthanasie. François Cormier-Bouligeon et Loïc Kervran font partie des 270 parlementaires cosignataires d'une tribune dans le Journal du dimanche. Les députés examinent jeudi une proposition de loi autorisant l'euthanasie en cas de maladie incurable Un texte déjà compromis puisqu'un groupe de parlementaires défavorables à ce projet a déposé près de 3 000 amendements rendant impossible le vote de ce texte dans le temps imparti.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour Loïc Kervran, contacté ce dimanche par France Bleu Berry, cette situation est "ubuesque". Et le député d'ajouter "jeudi prochain nous devons étudier une proposition du loi du groupe parlementaire Libertés et territoires sur la fin de vie. Cette proposition vise notamment à autoriser l'assistance médicalisée et l'aide active à mourir. Il y a un consensus assez large chez les députés de tous les bords mais malheureusement de très nombreux amendements ont été déposés sur cette loi, ce qui pourrait empêcher son examen et son adoption jeudi."

Le député du Cher déplore cette situation : "_Nous somme face à une vraie obstruction_. Il me semble extrêmement regrettable de détourner un droit fondamental qui est le droit d'amendement pour empêcher l'expression de la volonté de la représentation nationale."

Loïc Kervran revient également au micro de France Bleu Berry sur les raisons qui le poussent à voter favorablement à ce projet de loi. Elles sont à écouter ci-dessous.

Loïc Kervran, député du Cher, explique les raisons qui le poussent à voter en faveur du projet de loi sur l'euthanasie. Copier

Sur les 3 000 amendements déposés, 2 158 l'ont été par seulement cinq députés : Xavier Breton (député de l'Ain), Patrick Hetzel (député du Bas-Rhin), Julien Ravier (député des Bouches-du-Rhône), Frédéric Reiss (député du Bas-Rhin) et Marc Le Fur (député des Côtes-d'Armor). Le texte sera débattu dans l'hémicycle ce jeudi 8 avril.