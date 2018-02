Deux députés de La République en marche ont lancé vendredi une initiative de questions citoyennes au gouvernement visant à "dépoussiérer" l'exercice et à "renforcer les liens entre élus et citoyens".

Vous aimeriez poser une question à l'un des ministres du gouvernement d'Édouard Philippe ? Le nouveau site web lancé vendredi par , Matthieu Orphelin et Paula Forteza, députés LREM, pourrait vous permettre d'y parvenir. Il se nomme Questions Citoyennes au Gouvernement.

Priorité aux préoccupations des citoyens

Chaque semaine, les députés ont la possibilité d'interpeller les ministres lors des séances de questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. En tant que représentants de leurs circonscriptions ils sont donc déjà censés faire remonter les préoccupations de leurs administrés. Mais pour "dépoussiérer" cet exercice et "renforcer les liens entre les élus et les citoyens", Paula Forteza et Matthieu Orphelin s'engagent à sélectionner chaque mois deux des questions posées sur leur plateforme, pour les transmettre par écrit au ministre concerné par le sujet.

Comment vont-ils choisir ? En piochant "notamment parmi celles les plus discutées sur la plateforme", celles-ci pouvant "être inspirées des préoccupations des citoyens concernés", mais ne devant "pas concerner uniquement des situations individuelles". A titre d'exemple, ils citent le cas d'une assistante maternelle à Angers qui souhaiterait "utiliser un vélo triporteur pour transporter les enfants qu'elle garde, alors que la réglementation routière", exige le port d'un casque, ce qui n'est pas possible pour les enfants en très bas âge.

Un appel à davantage de transparence de la part du gouvernement

"Ces questions citoyennes au gouvernement seront déposées au Journal Officiel, doublées par un courrier des deux députés au membre du gouvernement concerné", expliquent les deux élus. Les réponses écrites des ministres, qui pourront être complétées de vidéos ou messages sur les réseaux sociaux, "seront rendues publiques et diffusées largement", ajoutent-ils. Mais les membres du gouvernement ne sont pas contraints de répondre s'ils ne le souhaitent pas.