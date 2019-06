Deux élus marnais parmi les 72 signataires d'une tribune en soutien à Emmanuel Macron

C'est un nouveau coup dur pour Les Républicains. 72 maires et élus locaux de la droite et du centre signent une tribune dans le Journal du Dimanche en soutien à Emmanuel Macron. Parmi eux : Frank Leroy, maire d'Épernay, et Gérard Lebas, premier adjoint à Châlons-en-Champagne.

Dans cet article, signé également par les maires d'Angers, de Tours, d'Orléans ou encore d'Amiens, les élus expliquent "refuser de se laisser réduire à une étiquette" et que "rien ne se construira" sur l'échec d'Emmanuel Macron.

La droite éparpillée pour les municipales

Pour les deux élus Marnais, ce soutien n'est pas une surprise. Gérard Lebas avait appelé à soutenir la liste LREM aux européennes, également dans une tribune au JDD. Frank Leroy, lui, avait annoncé son intention de voter pour cette liste sur notre antenne.

Cette tribune arrive comme une mauvaise nouvelle pour Les Républicains, déjà divisés après leur débâcle aux européennes. Parmi les signataires figurent des membres du parti comme Delphine Bürkli, maire du 9e arrondissement de Paris.