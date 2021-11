Deux maires du Loiret signent la tribune pour un second quinquennat d'Emmanuel Macron

Parmi les 620 élus locaux signataires de la tribune publiée ce dimanche par le JDD "pour un second quinquennat d'Emmanuel Macron" figurent deux maires du Loiret : Jean Berthaud (Dordives) et Philippe Nolland (Pithiviers).

Une tribune signée par plus de 600 élus locaux est publiée ce dimanche dans le JDD appelle à un second quinquennat d'Emmanuel Macron. Parmi les signataires figure l'ancien Premier ministre, et maire du Havre, Edouard Philippe. Leur credo : "nous avons besoin de continuité et stabilité".

Deux maires du Loiret signent cette tribune : Jean Berthaud et Philippe Nolland. Il faut savoir que le Loiret, département traditionnellement ancré à droite, compte 325 communes.

Réélu maire de Dordives en 2020, Jean Berthaud n'a jamais caché son soutien à la majorité présidentielle et figurait, en juin 2021, sur la liste LREM/Modem aux élections régionales en Centre-Val de Loire menée par le ministre Marc Fesneau.

Philippe Nolland, maire de Pithiviers © Radio France - Antoine Denéchère

Quant à Philippe Nolland, lui aussi réélu maire de Pithiviers en 2020, il a lui aussi signé cette tribune. Récemment, il était présent au Havre lorsqu'Edouard Philippe a lancé son mouvement politique "Horizons".

Dans le Loir-et-Cher voisin, notons que l'ancien sénateur socialiste Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin, est lui aussi signataire de cette tribune pour une nouvelle candidature et un second mandat d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Rappelons que ce dernier ne s'est pas (encore) déclaré candidat à la présidentielle, qui se tiendra en avril 2022.