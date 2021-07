Deux maires gardois en soutien à Emmanuel Macron

Deux élus du Gard, Jean-Yves Chapelet, le maire de Bagnols-Sur-Cèze et Michel Debouverie, le maire de Combas, font partie des 382 dirigeants d'exécutifs locaux de droite ou du PS qui soutiennent les mesures sanitaires annoncées lundi par Emmanuel Macron. Ils disent avoir "suivi avec attention la récente adresse à la nation du président de la République". "Et si nos sensibilités politiques sont différentes, nos parcours divers, nous nous retrouvons tous aujourd'hui pour saluer le courage des décisions prises, la clarté du cap fixé", écrivent-ils.

Dans cette tribune publiée dans le Journal du Dimanche à la veille de l'adoption du projet de loi en Conseil des ministres, ces 382 élus de toutes sensibilités applaudissent le tour de vis sanitaire donné lundi par le chef de l'État. Et ils vont plus loin : "Sur le plan économique, nous partageons également les orientations annoncées, la priorité donnée au travail, à la production et au mérite". Ils souhaitent donc "agir ensemble pour la France" et affirment soutenir "les actions que vient d'annoncer" le chef de l'État.