Deux manifestations en Dordogne contre les idées d'extrême-droite

Ils étaient une quarantaine à Sarlat et 200 à Périgueux ce samedi à manifester contre les idées d'extrême droite. 144 marches pour les libertés étaient organisées un peu partout en France. A Sarlat, le conseiller municipal de Bordeaux et ancien candidat à la présidentielle Philippe Poutou s'est invité à la toute fin du rassemblement.

"Une banalisation de l'extrême droite"

Sur la place de la Grande Rigaudie, des citoyens et beaucoup de militants avec des drapeaux sont venus manifester. Ils sont pour certains encartés ou proches de mouvements de gauche : La France Insoumise, Génération-s, NPA, ou encore Femmes Solidaires. Pierre du Nouveau Parti Anticapitaliste s'est déplacé pour dénoncer la banalisation de l'extrême droite dans le débat public : "Des argumentaires qui choquaient tout le monde il y a 20 ans sont absolument banalisés aujourd'hui. Il y a toujours une agressivité de plus en plus grande envers les sous catégories de la population. ON a une banalisation de l'idée du parasitisme". Une banalisation quotidienne favorisée par les chaines d'information en continu dit-il.

La violence se multiplie pour Anne-Marie dégoûtée par la vidéo du Youtubeur Papacito qui s'est filmé en train de tirer sur un mannequin désigné comme un électeur mélenchoniste : "Je ne veux même pas le regarder, regarder c'est un peu le cautionner" lance-t-elle. Et pour Franck, cafetier à Sarlat, ces idées se répandent petit à petit dans les esprits : "Je discute dans mon café avec des gens qui ont milité à gauche et qui commencent à dire qu'il faut peut-être essayer Le Pen ! Cela me fait réagir car quand on aura essayé ce sera une catastrophe".

Comme Franck, beaucoup de manifestants confient leur crainte de voir l'extrême droite gagner en 2022. "Ce serait la fin de nos libertés" explique Anne-Marie.

"Résister"

On a besoin de résister face une évolution de la société qui est inquiétante : à la fois un régime autoritaire et puis la résurgences des idées réactionnaires" explique Philippe Poutou, venu à Sarlat à la rencontre de ses amis du NPA en campagne pour les élections. "Le militant se fait menacer, il y a des agressions physiques : le militant devient une cible. C'est une société de plus en plus brutale".