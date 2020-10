Deux membres du gouvernement en Côte-d'Or ce jeudi 15 octobre

Au lendemain de nouvelles annonces du président de la République à propos de la crise sanitaire, deux membres du gouvernement maintiennent des visites en Côte-d'Or ce jeudi 15 octobre. Agnès Pannier-Runacher et Sarah El Haïry ont chacune un programme chargé.

L'épidémie de coronavirus perturbe l'agenda du premier ministre, puisque Jean Castex renonce à un déplacement prévu en Corse en fin de semaine, pour se consacrer à la gestion de l'épidémie. En revanche les venues ce jeudi en Côte-d'Or d'Agnès Pannier-Runacher et de Sarah El Haïry sont maintenues.

Une visite consacrée à l'industrie en Côte-d'Or...

La ministre déléguée à l'industrie vient dévoiler les entreprises lauréates du dispositif "Territoires d'industrie". Il s'agit d'un dispositif dans le cadre du plan "France Relance", doté de 150 millions d'euros pour financer des projets industriels. Agnès Pannier-Runacher doit notamment se rendre à Venarey-les-Laumes pour visiter l'entreprise NEOTISS, spécialisée dans la fabrication de tubes et tuyaux en acier.

Sarah El Haïry, la secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports © Maxppp - Christophe Morin

Et une visite pour soutenir le bénévolat

La deuxième membre du gouverment qui effectue un déplacement en Côte-d'Or, c'est Sarah El Haïry, la secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Sa visite est consacrée à la crise du bénévolat que connaissent les associations. Elle va rencontrer des bénévoles de la Croix Rouge et d’Emmaüs, ainsi que des volontaires du service civique au sein de l’association UnisCité ou encore des salariés en insertion du groupe Idées 21.