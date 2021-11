Deux ministres en déplacement dans le Loiret pour la journée nationale des secrétaires de mairie

Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction publique, et Joël Giraud, secrétaire d'Etat chargé de la ruralité, sont attendus à Meung-sur-Loire ce jeudi, pour y visiter l'espace France Services. Ils rendront hommage aux secrétaires de mairie, à l'occasion d'une journée nationale qui leur est dédiée

Joël Giraud et Amélie de Montchalin, en 2018, à l'Assemblée nationale

Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et Joël Giraud, secrétaire d’État chargé de la Ruralité, sont annoncés dans le Loiret ce jeudi, indique la préfecture, "à l’occasion de la journée nationale des secrétaires de mairie dans les France services, métier indispensable en particulier pour les communes rurales et qui constitue bien souvent le premier contact avec le service public".

Les deux ministres visiteront l’espace France Services de Meung-sur-Loire, en fin de matinée, un espace "qui permet au citoyen d’accéder en un lieu unique à une offre de services publics élargie afin d’effectuer ses démarches du quotidien, puis reviendront sur les actions du gouvernement en faveur des services publics dans les territoires ruraux". Il rencontreront également des agents France Services et des secrétaires de mairie.