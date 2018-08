Le Mont-Saint-Michel, France

Deux ministres, deux thèmes différents

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est annoncé ce jeudi 2 août pour une visite de trois heures sur un des sites les plus visités de France, le Mont-Saint-Michel qui reçoit 2, 5 millions de visiteurs par an. La Merveille vient d'être estampillée "SécuriSite" et une cinquantaine de caméras seront installées d'ici 2019 dans les ruelles. Le projet est financé à 80 % par l'Etat.

le Mont-saint Michel vient d'être estampillé SécuriSite © Radio France - Jacqueline FARDEL

Le ministre de l'intérieur vient rendre visite aux forces de l'ordre, mais pas question d'évoquer l'affaire Benalla. Ses services préviennent : il n'y aura aucun point presse.

Laura Flessel à Granville et sur la cote Ouest de la Manche

Ambiance plus détendue pour sa collègue des sports. Laura Flessel va rester toute la journée dans la Manche, d'abord à Granville, à l'Hippocampe, le tout nouveau centre aquatique de la ville. Elle devait venir à l'inauguration il y a quelques mois, elle n'avait finalement pas pu s'y rendre et avait promis de revenir : la voilà ! La ministre ira aussi à la Cité des sports et au Centre régional du nautisme avant de filer sur la côte Ouest de la Manche : cours de natation et de surf entre Le Rozel et Siouville. Il s'agit surtout de valoriser la pratique sportive et au passage peut être de penser aux JO de 2024 à Paris. Ce n'est pas le ministère des Sports qui choisit le lieu d'accueil des délégations, mais un beau focus sur les infrastructures sportives du département pourrait donner des envies à certains, espère le député manchois Bertrand Sorre.

Gérard Collomb est annoncé de 16h à 19 h au Mont-Saint-Michel. Laura Flessel devrait elle arriver à 11h à Granville