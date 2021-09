Deux ministres attendues à Orléans vendredi

Frédérique Vidal et Elisabeth Moreno sont attendues vendredi pour inaugurer le "train de relance" qui fera étape à la gare d'Orléans vendredi prochain. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sera, par ailleurs, dans la matinée sur le campus de l'université d'Orléans-la Source.

Deux ministres sont attendues à Orléans ce vendredi 17 septembre, indique la préfecture du Loiret. Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et Élisabeth Moreno, ministre déléguée, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, monteront en fin d'après-midi dans le "train de la relance", qui fera étape pendant deux jours en gare d'Orléans (voie G). Ce train, qui restera vendredi et samedi, doit notamment faire connaître au grand public les aspects du plan de relance du gouvernement en faveur de l'emploi et de la jeunesse.

Frédérique Vidal sur le campus de l'université d'Orléans vendredi matin

Selon nos informations, le matin, Frédérique Vidal, est annoncée sur le campus de l'université d'Orléans la Source. Elle rencontrera notamment le président de la fac Eric Blond, en présence de la préfète de Région Régine Engström et de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours Katia Béguin. Nul doute que les projets importants du moment seront présentés à la ministre, notamment le déménagement à vebir d'une partie de la faculté dans le centre-ville d'Orléans d'ici 2024.