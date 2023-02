Deux ministres dans le Tarn pour évoquer les retraites agricoles

Deux ministres sur le front des retraites, ce vendredi dans le Tarn. Et particulièrement sur la question des pensions agricoles.

Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, et Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire se rendront d'abord à Saint-Julien-Du-Puy près de Graulhet. Ils visiteront une exploitation spécialisée dans la production de céréales et d'ail rose de Lautrec (IGP).

Les deux membres du gouvernement iront ensuite à Albi pour visiter les services de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Tarn. Ils rencontreront des agents et participeront à une table-ronde avec des élus de la MSA et des représentants du monde agricole.

Marc Fesneau se rendra enfin à la chambre d'Agriculture du Tarn où il échangera avec les représentants du bureau et des syndicats.