Deux ministres en Bourgogne ce jeudi 17 décembre

Deux ministres sont attendues en Bourgogne ce jeudi. En Côte-d'Or, c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée chargée de l’Industrie qui se rend à Arnay-le-Duc en Côte d’Or. En Sâone-et-Loire, on attend la venue de la ministre des sports, Roxanna Maracineanu à Mâcon.

Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Economie et des Finances, en visite en Côte-d'Or ce jeudi 17 décembre

Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, se rendra ce jeudi chez Regeplastic à Arnay-le-Duc en Côte-d'Or.

L’usine produit des granulés plastiques pour les entreprises de la plasturgie, qui réalisent à leur tour des éléments ou objets en matières plastiques, commençant ou parachevant ainsi, un cycle vertueux d’économie circulaire.

L’entreprise est lauréate de l’appel à projet « Incorporation de plastiques recyclés » dans le cadre du plan « France Relance ». Elle bénéficie à ce titre du soutien de l’Etat.

La ministre Roxanne Maracineanu lors d un échange ce mardi après midi avec les personnels et sportifs du Creps de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

La ministre déléguée aux sports, Roxanna Marcacinéanu se rend pour sa part à Mâcon pour une visite consacrée au sport et la santé ou encore à la lutte contre l’obésité des enfants grâce au sport. Elle doit aussi visiter l’espace sportif et de loisirs Antoine GRIEZMANN et rencontrer des athlètes.