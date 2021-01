Deux ministres en visite dans le Loiret ce lundi pour présenter l'aspect numérique du plan de relance

Jaqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, et Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, seront en visite dans le Loiret ce lundi. Elles iront à Baule pour présenter les contours du plan de relance économique en termes de numérique.

Deux ministres seront à Baule ce lundi, entre Beaugency et Meung-sur-Loire. Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques présenteront les "fonds de transformation numérique des collectivités territoriales", dans le cadre du plan de relance baptisé #FranceRelance.

"La crise sanitaire a démontré la nécessité d’accélérer résolument la transformation numérique du service public pour le rendre plus accessible pour tous, au plus près des usages du quotidien", précise un communiqué. Il ajoute que ce plan de relance "constitue une opportunité de renforcement des efforts en la matière avec un investissement inédit de 88 millions d’euros pour les projets de transformation numérique des collectivités territoriales, dans une approche partenariale avec l’Etat."

Après une présentation des outils numériques en début de journée, les deux ministres tiendront une conférence de presse à 11 heures à la mairie de Baule.