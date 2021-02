Deux ministres en visite officielle à Belfort en une semaine sur le thème du numérique et du devoir de mémoire

Deux ministres sont attendus à Belfort en une semaine : Cédric O, secrétaire d'Etat au numérique ce vendredi 12 février pour une visite sur la digitalisation des commerces. Et jeudi prochain, 18 février, c'est Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée aux Anciens combattants, qui est attendue pour commémorer les 150 ans du siège de Belfort.

Transformation numérique des commerces

Le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O est attendu à Belfort ce vendredi de 10h à 12h, pour une visite sur le thème de la numérisation des commerces. Il se rendra d'abord à la Chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort pour évoquer les actions mises en place par la CCI et l'Esta (école supérieure des technologies et des affaires), en faveur de la transformation digitale des commerces, un enjeu majeur à l'heure de la crise sanitaire et du plan de relance.

Cédric O se rendra ensuite au Crunch Lab, sur le site du Techn'hom à Belfort : un espace de collaboration et d'échanges entre les étudiants ingénieurs et les entreprises partenaires de l'UTBM (PSA, Alstom, General Electric), pour accompagner la création de start-up et les projets innovants.

L'après-midi, une visite est également dans le Doubs à Badevel où a été mis en place le projet "e-perischool" : un plateau périscolaire numérique pour les enfants avec tableaux interactifs, robot dessinateur et imprimante 3D.

150 ans du siège de Belfort

Autre visite officielle, autre thématique. Jeudi prochain, le 18 février, c'est Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée aux Anciens combattants, qui est attendue dans le Territoire de Belfort pour commémorer une page importante de l'Histoire locale : les 150 ans de la fin du siège de Belfort.

Christophe Grudler, le député européen (LREM) du Territoire de Belfort espère que cette visite "sera l’occasion d’accorder au 35ème Régiment d’Infanterie, en garnison dans le département depuis 150 ans, d’inscrire la mention 'Belfort 1870-71' sur son drapeau", a-t-il écrit sur sa page Facebook. Le programme détaillé de la visite n'a pas encore été communiqué.