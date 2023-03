Deux ministres inaugurent les espaces France Service de Coutances et Gavray-sur-Sienne

En visite dans la Manche ce 10 mars, Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité ont annoncé la création de 150 nouveaux France Service en 2023, dont un dans la Manche.