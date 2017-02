Deux mois après les arrestations de Louhossoa, où en est le désarmement de l'ETA ?

Il y a 2 mois jour pour jour, 5 personnes étaient interpelées à Louhossoa au moment où elles s'apprêtaient à neutraliser une partie de l'arsenal de l'ETA. S'en était suivi une forte mobilisation au Pays Basque. Qu'en est-il 2 mois après ? Nous avons posé la question à deux artisans de la paix.

C'était le 16 décembre 2016. Un tweet anonyme prévient la presse que "une opération policière est en cours à Louhossoa pour entraver le démantèlement de l'arsenal de l'ETA par la société civile". Cinq personnes sont interpellées : Michel Berhocoirigoin, Michel Bergouignan, Jean-Noel Etcheverry dit Txetx, Stéphane Etchegaray dit Etxe et la journaliste Béatrice Haran-Molle. Après 4 jours de garde à vue, ils avaient tous été libérés, mis en examen pour port, transport et détention d'armes, de munitions et de produits explosifs, en lien avec une entreprise terroriste.

Manifestations et mobilisations

Le soir même des arrestations, une centaine de personnes s'était rassemblée à Louhossoa. Le lendemain, ils étaient entre 2 000 et 4 000 à manifester à Bayonne pour demander la libération des "artisans de la paix". Très vite, les élus locaux se sont aussi emparés de cette question du désarmement de l'ETA : ils sont près d'un millier à avoir signé une "adresse au gouvernement".

Le désarmement, il en a été question lors de la première rencontre entre le Lehendakari, Iñigo Urkullu et Jean-René Etchegaray, président de la Communauté d'agglomération Pays Basque. La semaine dernière, c'est le ministre des affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, qui prônait le désarmement lors de sa visite à Biarritz.

"Il faut restituer les armes, mais ça ne peut pas se faire d'une façon improvisée ... C'est dans le cadre de la justice, de l'état de droit que cette nouvelle étape doit être accomplie. Je souhaite que cela se passe le plus vite possible" — Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères

Un processus de désarmement contrôlé, réglementé et consensuel, c'est aussi ce que souhaite Bake Bidea, le mouvement pour la paix au Pays Basque. "C'est possible, avant l'élection présidentielle" assure l'un des artisans de la paix, Michel Berhocoirigoin.

Michel Bergouignan était l'invité de France Bleu Pays Basque ce jeudi 16 février, deux mois après les évènements de Louhossoa.

Txetx - Jean-Noel Etcheverry, Michel Berhocoirigoin et Michel Tubiana (président d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme) ont expliqué leur démarche qui les a amenés jusqu'aux évènements de Louhossoa. Ils ont publié leur correspondance avec l'ETA.

A la demande des artisans de la paix, l'organisation ETA a confié la responsabilité de son désarmement à la société civile du Pays Basque -

