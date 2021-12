Deux mouvements de grève à la police municipale de Saint-Étienne, le premier samedi pour la Sainté City Run

Les policiers municipaux de Saint-Étienne sont appelés à faire grève ce samedi 11 décembre contre la réorganisation de leur service. Mouvement lancé samedi dernier et très suivi lors de la Sainte-Barbe. Un autre préavis a été déposé pour la fin du mois.

Fin d'année mouvementée pour la police municipale de Saint-Étienne. Près des trois-quarts des agents se sont mobilisés le samedi 4 décembre lors de la Sainte-Barbe. Et le même syndicat remet le couvert ce samedi 11 décembre alors que plusieurs dizaines de policiers municipaux devaient être mobilisés en soirée sur la Sainté City Run, la course urbaine au départ de la place Chavanelle.

Le problème, c'est la réorganisation des tableaux de service en application de la loi sur le temps de travail des agents des collectivités territoriales, le passage aux 1607 heures annuelles (l'équivalent des 35 heures).

Cela implique 57 heures de travail en plus pour les agents. Et surtout une réorganisation du service. De quoi chambouler des organisations familiales déjà fragiles, argue Patrick Tatoux, policier municipal depuis 22 ans et secrétaire général de la fédération autonome de la fonction publique territoriale.

"Ce sont déjà des plannings que cette mairie avait imposés précédemment, souligne cet agent. Et c'est problématique quand on a des horaires décalés, qu'on doit faire garder des enfants à 4 heures du matin ou les récupérer à minuit."

Reconnaitre la pénibilité du métier

L'autre raison pour laquelle les policiers sont particulièrement remontés, c'est qu'une disposition de cette même loi sur le temps de travail des agents de collectivités prévoit des dérogations en fonction de la pénibilité des postes. "Les policiers municipaux cochent toutes les cases, la prise de risque, le travail en extérieur par tous les temps, les horaires décalés, le travail de nuit pour déroger à cette réforme", détaille Patrick Tatoux.

"Si le maire n'applique pas cette dérogation, c'est un manque de considération et de reconnaissance pour notre investissement", conclut-il, rappelant leur mission pendant le confinement ou leur présence en centre-ville à proximité de grosses manifestations, notamment pendant la crise des Gilets jaunes.

À la mairie de Saint-Étienne, c'est un dossier suivi par Nicole Peycelon. L'adjointe au maire chargée de la tranquillité publique assure qu'il doit encore y avoir une "concertation pour tenir compte des contraintes de leur métier". Mais fin de non recevoir sur une éventuelle dérogation (les sujétions particulières) : "les policiers nationaux sont à 1607 heures, il n'y a donc pas de raison que les policiers municipaux soient traités différemment", assure-t-elle.

Grève dans d'autres villes et nouveau préavis pour la fin de l'année

Il n'empêche, les polices municipales de Besançon ou encore de Lille se sont mobilisées pour les mêmes raisons cette semaine, tout comme celle de Toulouse au printemps. Et sur Saint-Étienne, d'autres syndicats, Force ouvrière, alliée à l'UNSA, la CFDT et la CFTC ont déposé un préavis de grève du 17 au 25 décembre.

De son côté, la CGT (arrivée en tête aux élections professionnelles à la mairie de Saint-Étienne tout service confondu) estime que "la messe est dite". Ce syndicat avait organisé des grèves régulières contre cette réforme du temps de travail des agents, notamment au printemps.