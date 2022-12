Deux nouveaux groupes politiques voient le jour au sein de la Communauté d'Agglomération Pays basque

Les 232 élus de la Communauté d'Agglomération Pays basque siègeront dorénavant dans des groupes distincts. Le 30 novembre dernier 42 conseillers communautaires de Larrau, Biarritz, Arancou ou Saint Jean de Luz ont présenté un nouveau groupe politique "Elgarrekin Herriarentzat" qu'ils qualifient de "transpartisan". Avec le soutien de 30 autres représentants qui pour l'instant préfèrent garder l'anonymat, le nouveau groupe exige davantage d’équilibre territorial concernant les investissements et la gouvernance. Trois des dix réferents de pôles font partie du premier groupe politique créé au sein de l'institution qui regroupe les 158 communes du Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soule. Peio Etxeleku, conseiller municipal à Cambo et Laurent Inchauspé maire de Saint-Jean-Pied de Port sont deux des fondateurs du nouveau groupe.

ⓘ Publicité

Ce jeudi, un deuxième groupe a fait son apparition. "Bil gaiten", réunissons-nous en basque, est une émanation d'EH Bai bien que sur les 27 élus, tous ne sont pas adhérents de la coalition abertzale. Les maires d'Urrugne, de Tardets, de Lahonce et de Saint-Pierre d'Irube font partie de ce deuxième groupe.

Deux nouveaux groupes à l'Agglo

En prélude au conseil d'Agglomération, Anne-Marie Nadau élue à Helette a rappelé que la plupart des membres de "Elgarrekin Herriarentzat" ne sont pas adhérents de partis politiques et qu'ils souhaitent avoir une perspective de territoire à long terme. "Nous ressentons le besoin d'agir ensemble pour nos habitants, pour garder le lien, pour avoir un espace de réflexions et en faire part à l'assemblée de cette magnifique agglomération" assure l'élue bas-navarraise.

Pour Anne-Marie Nadau, la nuance doit être entendue. "Nous ne sommes pas une force d'opposition mais de réflexion

dans le respect de tous les groupes et l'institution elle-même"

Nicole Etchamendy, élue à Itxassou, et co-présidente de Bil Gaiten, a souligné la nécessité d'un débat d'idées dont l'institution est elle-même le fruit. "Notre objectif est de travailler collectivement et d'échanger afin d'enrichir et consolider la CAPB pour construire collectivement avec tous. Pour cela, nous avons besoin d'une vision stratégique" a rappelé l'élue du Labourd intérieur.

loading

Après la prise de parole des deux élues, le président Jean René Etchegaray a repris l'ordre du jour comportant près de 70 délibérations. Le patron de l'Agglo a déclaré bénir les techniciens de l'Agglo trop souvent montrés du doigt à son goût. Le centriste a également souligné que plusieurs gros investissements s'adressent à tout le territoire, notamment les projets concernant l'enseignement supérieur avec l'aide de l'Europe. "Ces financements de plusieurs millions d'euros ne sont possibles uniquement que grâce au poids que représente le Pays basque. Avant la création de l'Agglo, je n'étais que le représentant d'une association, le Conseil des élus" a expliqué Jean René Etchegaray. Pour lui, ces investissements situés sur le BAB et Bidart s'adresse au Pays basque dans son intégralité

Le président a déploré que certains élus commencent à compter les couteaux et les fourchettes comme cela se produit lors des séparations de couple. "Il faut de la solidarité tout en regardant d'où proviennent les ressources. Je veux lever la suspicion insupportable qui prétend que des gens se gavent alors que d'autres se retrouveraient sur le bord de la route. Il faut moins regarder au nombril de chaque clocher" a lancé Jean René Etcehgaray qui dit se souvenir quels élus ont voté "contre la salle omnisports d'intérêt communautaire" prévue à Tardets.

"Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de débat sur la constitution des groupes car cela est un droit et est prévu par le règlement. Il faut donc simplement prendre acte de la création de ces groupes et je n'y vois rien à dire. Il ne s'agit pas de la remise en cause de la Communauté d'Agglomération, mais uniquement la présentation d'une force de proposition. Nous verrons maintenant dans la durée si nous sommes sur ce registre de propositions. Avec seulement cinq ans d'existence, notre institution est récente et ne peut avoir le même fonctionnement que les communes ou les départements qui eux travaillent depuis des décennies" a conclu Jean René Etchegaray.

loading

Élu municipal à Baigorri et dixième vice-président de l'Agglo en charge de la culture et de la politique linguistique, Antton Curutcharry attend de voir les propositions des deux groupes. "C'est pour améliorer la vie démocratique de la CAPB, donc je suis preneur. Je suis plutôt dans une position d'attendre afin de voir ce que ces groupes politiques vont apporter comme améliorations à la vie démocratique. Je pense que les groupes ne remettent pas en cause le travail qui est fait à la CAPB. Ce qui est revendiqué dans l'un comme dans l'autre, c'est de remettre les élus au cœur pour qu'ils puissent s'emparer de nouveau de certains sujets. Certains assurent que les élus sont dépossédés de leur fonction mais je suis moi-même élu d'une petite commune et je ne me sens pas du tout dépossédé" explique Antton Curutcharry.

Bien qu'étant membre de EH Bai, l'élu bas-navarrais ne fera pas partie du groupe proche de sa coalition. "À l'Agglo je représente ma commune et mon conseil municipal qui vont bien au delà de mon étiquette politique"

L'agglo Pays basque fixera prochainement les modalités de constitution des deux nouveaux groupes et le sujet fera l'objet d'une délibération en conseil communautaire. La question sera probablement à nouvau abordée à Bayonne ce mardi à 18h lors du dernier conseil permanent de l'année de l'Agglo.

Ce samedi, le conseil d'agglo a commencé par une minute de silence en hommage à Jakes Abeberry décédé quelques jours auparavant © Radio France - Franck Dolosor