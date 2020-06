Deux nouvelles femmes élues maires en Sarthe vont faire leur entrée à Le Mans Métropole

Le scrutin des municipales de ce dimanche 28 juin a enregistré une augmentation des femmes en France. C'est le cas par exemple à Poitiers, Périgueux, Biarritz ou encore à Besançon. Réélection également d'Anne Hidalgo à Paris, et de Martine Aubry à Lille.

En Sarthe, pas de femme à la tête du Mans mais elles sont plusieurs à conquérir des petites communes du département. C'est le cas par exemple de Damienne Fleury à Yvré-L'Évêque et de Karine Mullet à Aigné. Ces deux nouvelles élues siégeront à Le Mans Métropole.

La liste de Karine Mullet est arrivée en tête à Aigné © Radio France - Christelle Caillot

Pas de différence si on est élue femme

Etre élue maire quand on est une femme, Damienne Fleury, nouvellement élue à Yvré-L'Évêque ne s'était jamais posé vraiment la question. "Je ne suis pas la première femme à être maire sur Yvré. Pour moi, c'est naturel. Je ne fait pas vraiment de différences. On parle toujours de parités, de faire nos listes avec la parité, c'est devenu normal. Après, c'est vrai que c'est des contraintes en plus, mais je pense que nous les femmes on est aussi capable que les hommes".

"Je n'avais pas pensé la victoire en tant que femme" poursuit Karine Mullet qui vient de l'emporter à Aigné. "En fait ce sont mes co-listiers qui m'ont fait remarquer que je serai la première femme élue maire à Aigné. Je suis heureuse bien évidemment, mais j'espère surtout que j'apporterai satisfaction".

Les élus de Le Mans métropole lors d'un conseil d'agglomération © Maxppp - Olivier Blin

Deux nouvelles femmes maires à Le Mans Métropole

Karine Mullet, future maire d'Aigné compte bien faire entendre sa voix et son siège lors des prochains conseils d'agglomération de Le Mans Métropole : "malheureusement, Aigné étant une petite commune (1.700 habitants), elle ne dispose que d'un seul siège et ça sera peut-être difficile de se faire entendre. J'aimerai bien que l'on puisse avoir le même poids et que les priorités soient aussi données aux communes un peu plus rurales. Ceci étant dit, on bénéficie aussi des services de la Sétram avec les transports en communs et ce n'est pas négligeable".

Damienne Fleury, nouvellement élue à Yvré-L'Évêque est un peu plus sur la réserve quand on lui parle de Le Mans métropole. "Pour moi, c'est un peu flou", souligne la future maire. "J'avoue que je ne sais pas ce que ça peut représenter comme charge de travail et comme mission. J'attends d'avoir des échanges avec d'autres élus".

Reste à savoir si ces deux femmes seront un soutien politique pour la gauche de Stéphane Le Foll au Mans. Damienne Fleury dit certes avoir menée une liste de gauche et avoir été élue sur la liste du socialiste Jean-Luc Fontaine de 2008 à 2014, mais aujourd'hui elle dit n'appartenir à aucun parti. Karine Mullet à Aigné, a quant à elle été élue sans étiquette et ne veut surtout pas être dans un parti.

Le prochain conseil d'agglomération de Le Mans Métropole est prévu le 16 juillet prochain. Ce sera au centre des expositions pour respecter les gestes barrières.

Tous les résultats des élections municipales