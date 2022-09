Deux nouvelles fonctions pour le député Modem du Gard Philippe Berta.

Réélu avant l'été, le député Modem du Gard Philippe Berta vient d’être nommé membre du HCERES (Haut Conseil d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur). Il sera en charge de l’évaluation des universités et des organismes de recherche et plus particulièrement en ce qui concerne les diplômes et les laboratoires.

Il vient également d’être nommé membre du Conseil National de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle. A ce titre, il "compte relancer un programme ambitieux afin, notamment, de développer et amplifier l’intérêt de la jeunesse vers les milieux scientifiques et industriels".