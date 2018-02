La sénatrice du Bas-Rhin Fabienne Keller et le député Antoine Herth démissionnent ce vendredi du parti Les Républicains. Ils adressent un courrier à Laurent Wauquiez : "votre ambition n'est plus de combattre les idées populistes mais de les épouser".

Dans un courrier envoyé ce vendredi matin à Laurent Wauquiez, président du parti Les Républicains, Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin et Antoine Herth, député du Bas-Rhin annoncent leur décision de quitter le parti Les Républicains.

C'est "avec tristesse et inquiétude" qu'ils constatent que "Les Républicains tournent le dos aux valeurs européennes, humanistes, sociales et libérales qui constituaient l'ADN de leur famille politique".

Nous ne nous reconnaissons plus ni dans les valeurs centrales de notre mouvement, ni dans votre style de gouvernance"

Avec une vingtaine d'autres parlementaires, Fabienne Keller et Antoine Herth sont co-fondateurs d'Agir - La Droite Constructive."Bien trop souvent, vos paroles et vos prises de positions donnent l’impression que votre ambition n’est plus de combattre les idées populistes mais de les épouser, de les faire vôtres" écrivent les deux parlementaires à Laurent Wauquiez. "Nous ne nous reconnaissons plus ni dans les valeurs centrales de notre mouvement, ni dans votre style de gouvernance".

Voici le courrier adressé à Laurent Wauquiez :