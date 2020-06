Deux quartiers de la métropole dijonnaise classés "quartiers de reconquête républicaine" ?

Le quartier des Grésilles à Dijon et celui du Mail à Chenôve, seront-ils prochainement classés "quartiers de reconquête républicaine" ? C'est la proposition de deux députés LREM de Côte-d'Or, Didier Martin et Fadila Khattabi, mercredi 17 juin. Une demande adressée au ministre de l'intérieur qui intervient après plusieurs jours de violences et de tensions dans la Métropole. "Ces quartiers doivent, de toute urgence, obtenir ce classement afin que leurs habitants, profondément traumatisés, puissent bénéficier durablement d'une présence renforcée de policiers sur le terrain et retrouver le calme et la sécurité", indiquent les députés dans un communiqué. Une mesure déjà proposée en janvier 2020 par le maire de Chenôve, Thierry Falconnet.

Un dispositif déjà présent dans plusieurs villes

Le dispositif "quartiers de reconquête républicaine" a été créé en 2018. En France, 47 quartiers en font pour l'instant partie, comme par exemple en Bourgogne-Franche-Comté celui de Planoise à Besançon (Doubs). Ces "QRR" se voient alors dotés d'une "Police de sécurité du quotidien" (PSQ), composée de 15 à 30 agents. Selon les deux députés à l'origine de la proposition, cela permet de "proposer une police sur-mesure, plus proche des habitants, aux effectifs et moyens renforcés".