Deux Sarthoises lancent une cagnotte en ligne pour aller voir... Benoit Hamon

Deux militantes du Mouvement des Jeunes Socialistes de la Sarthe lancent une cagnotte en ligne pour aller voir Benoit Hamon en meeting. Clémence et Agathe veulent montrer que la jeunesse socialiste existe toujours.

Le T-shirt de campagne sur le dos, le pin's Benoit Hamon accroché bien en évidence, Clémence et Agathe rêvent déjà de cette soirée du 18 avril prochain. Elles espèrent pouvoir se rendre au meeting de fin de campagne du candidat socialiste à Toulouse.

Objectif quasi atteint en à peine 24 heures

Ces deux membres du MJS sarthois ont longtemps cru que le dernier meeting de Benoit Hamon serait à Paris. Alors, lorsqu'elles ont su qu'il se déroulerait dans le sud-ouest, à 700 kilomètres du Mans, elles ont été un peu décontenancées. "On avait pas du tout le budget pour aller si loin. On estime qu'il faut 250 euros rien que pour les billets de train", explique Agathe. Les deux étudiantes de 21 ans puisent donc dans leur bas de laine, et lancent ensuite une campagne de financement participatif. "Ça a super bien marché. On avait demandé 150 euros, et on est déjà à 125 au bout de 24 heures", se réjouit Clémence.

#CestToujoursQuand on ose que ça fonctionne ! Deux étudiantes avec beaucoup d'espoir et de joie ! 😍 Aidez-nous !👇💕https://t.co/m4Gcl9VwGO pic.twitter.com/cpE1zXOBhx — Clémence Mounier (@mnclem) April 5, 2017

Parmi les donateurs, des adhérents des jeunes socialistes. ""Au sein du MJS Sarthe, tout le monde connait notre passion pour Benoit Hamon" s'amusent les jeunes filles. Des élus ont aussi mis la main à la poche, comme Olivier Biencourt, conseiller régional, ou Mélina Elshoud, au Département. Elles pourront économiser sur le logement sur place ; un camarade socialiste leur a proposé de les loger.

La jeunesse, ce n'est pas le futur, c'est le présent - Clémence, militante socialiste

Un pari réussi pour ces deux "fans" de Benoit Hamon, et de son programme. "Il porte des valeurs de tolérance, d'égalité et de solidarité", s'exclame Agathe avec ferveur. Pour Clémence, l'ancien frondeur est le seul à pouvoir rassembler. "Son programme nous parle, à nous les jeunes. La jeunesse, ce n'est pas le futur, la jeunesse c'est le présent. Benoît Hamon parle d'une autre société, une société plus solidaire, qui n'oppose pas les gens qui la composent."