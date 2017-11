Deux-Sèvres : décès du socialiste Joël Misbert

Joël Misbert, est décédé ce mardi à l'âge de 66 ans. Le socialiste était maire de Vallans et avait été élu plus de 20 ans au département des Deux-Sèvres.

Joël Misbert est décédé, ce mardi, à l'âge de 66 ans. Le socialiste était maire de Vallans, dans le marais poitevin, depuis 1989. Il avait également été conseiller général du canton de Frontenay-Rohan-Rohan entre 1994 et 2015. En mars 2016, il avait eu un accident cardio-vasculaire mais malgré cela, il avait continué a assumé sa fonction de maire. Il était aussi vice-président de la CAN, chargé de l'assainissement et des eaux pluviales.

"Il y a onze ans, c'est Joël Misbert qui m'a fait découvrir le marais poitevin", Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres

Pascal Duforestel, patron du PS dans les Deux-Sèvres, rend hommage à « un progressiste discret et humaniste qui a participé à l’avènement de nombreuses avancées sociales et politiques dans le département ». La députée socialiste Delphine Batho salue « un indéfectible soutien, toujours de bon conseil, toujours optimiste » et « un inlassable défenseur du marais ».

Après le décès d'Eric Gautier, ancien président du département, fin octobre, c'est une nouvelle figure locale de la gauche qui s'éteint.