Deux-Sèvres : Hervé de Talhouët-Roy est le nouveau président du conseil départemental

Seul candidat à la succession de Gilbert Favreau devenu sénateur, Hervé de Talhouët-Roy a été élu président du conseil départemental des Deux-Sèvres ce lundi 19 octobre. Maire de Pressigny (l'une des plus petites communes du département), il a 57 ans et est membre des Républicains.

Ce lundi matin 19 octobre, l'élection du nouveau président du département des Deux-Sèvres, n'a pas tardé, une demi-heure seulement après l'ouverture de la séance. Et c'est le maire d’une des plus petites communes des Deux-Sèvres (Pressigny, 182 âmes) qui a été élu, Hervé de Talhouët-Roy, avec 22 voix. Il y a eu 11 bulletins blancs et un nul.

Il était le seul candidat à la succession de Gilbert Favreau, devenu sénateur et qui devient simple conseiller départemental. Hervé de Talhouët-Roy est élu au conseil départemental depuis 1992. Il était jusqu'ici 2e vice-président chargé de l'agriculture. Comme Gilbert Favreau il est membre du parti Les Républicains.

Gilbert Favreau lui reste conseiller départemental.

Gilbert Favreau élu sénateur reste au Département comme simple conseiller © Radio France - Noémie Guillotin

Une présidence de transition

"J'ai déjà fait cinq mandats au département, je n'ai pas prévu d'en faire un sixième. Ce que j'ai prévu c'est en effet de préparer la majorité à la garder avec un nouveau projet pour les Deux-Sévriens", précise Hervé de Talhouët-Roy. Les élections départementales sont prévues en mars 2021. Mais une commission associant l'ensemble des forces politiques va étudier un éventuel report de ces élections compte tenu de la crise sanitaire. La décision sera prise d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine.