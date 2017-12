Deux-Sèvres, France

330 millions, c'est le montant du budget du département des Deux-Sèvres pour l'année 2018. Il est consacré aux deux tiers à la solidarité, principale compétence du conseil départemental. La collectivité prévoit aussi d'investir 45 millions d'euros dans des investissements avec la création d'une nouvelle route, de quatre kilomètres et demi, pour desservir l’hôpital nord Deux-Sèvres.

Mais pour boucler ce budget, la majorité a dû se résoudre à augmenter la taxe foncière, alors qu'elle avait promis, lors de son élection en 2015, un "stop fiscal". Mais face à la baisse des dotations versée par l'Etat et les nouvelles règles de gestion imposées par le gouvernement, la majorité départementale a dû faire un choix, explique Gilbert Favreau, le président du conseil départemental : " soit on baisse les bras et on continue à tirer sur les dépenses de fonctionnement, soit on diminue les investissements. Et moi j'ai la conviction que l'investissement c'est la vie du département et des Deux-Sévriens."

L'augmentation de la fiscalité est dénoncée par l'opposition de gauche qui a voté contre. Pour elle, c'est un "reniement des promesses faites par la majorité."

Selon les calculs réalisés par le département, cette hausse de la taxe foncière devrait rapporter plus de 7 millions d'euros au département