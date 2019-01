Deux-Sèvres : le Rassemblement National change à nouveau de responsable

Deux-Sèvres, France

Jean-Romée Charbonneau est resté pendant 27 ans responsable du Front National dans les Deux-Sèvres. Depuis qu'il a quitté ce poste en novembre 2017, sa succession est compliquée. Le parti, devenu depuis Rassemblement National, vient de nommer son 2e délégué départemental en moins d'un an.

Il s'était déjà écoulé plusieurs mois entre l'annonce du départ de Jean-Romée Charbonneau et la nomination de Christelle Bonifait en juin 2018. Cette trentenaire, mère de famille, a vite jeté l'éponge. "Elle n'a pas fait l'affaire, on en parle plus. Ce qui est important c'est que maintenant la transition est enfin effectuée", déclare Jean-Romée Charbonneau. L'ancien chef de file qui explique ces difficultés à trouver un remplaçant par la charge que représente un tel poste.

Arnaud Humbert a quitté la Charente-Maritime pour les Deux-Sèvres

Après le départ de Christelle Bonifait, nouvel intérim qui prend fin en ce début 2019 avec la nomination d'Arnaud Humbert, 47 ans, qui travaille dans l’hôtellerie-restauration et s'est installé dans le Niortais il y a deux mois. Politiquement, on le connait plus en Charente-Maritime où il a été numéro 2 du parti. Il s'est aussi présenté aux élections départementales à Marans en 2015. Et veut prendre le temps qu'il faut avant s'exprimer officiellement.