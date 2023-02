Deux-Sèvres : les associations environnementales inquiètes après le remplissage de la bassine de Mauzé

La réserve de Mauzé-sur-le-Mignon est entièrement remplie. C'est ce qu'indique en tout cas la Coop de l'eau 79, coopérative qui porte le projet de réserves sur le bassin de la Sèvre niortaise. Dans un communiqué, elle précise que les conditions hydrologiques locales étaient "favorables". Les 241.000 m³ stockés vont bénéficier à une quinzaine d'éleveurs cet été.

"La nappe a perdu un mètre"

Le problème, c'est qu'après un mois sans pluie ce remplissage interroge. Les associations environnementales avaient déjà tiré la sonnette d'alarme en décembre dernier et la situation ne s'est pas améliorée selon elles. "Sur le piézomètre qui mesure le niveau de la nappe qui sert au remplissage, on est passé de 12,48 m le 17 janvier à 11,58 m le 18 février, explique Patrick Picaud, le vice-président de Nature Environnement 17. On a perdu un mètre. Et c'est bien tout le problème. Les remplissages sont prévus lorsque la nappe se recharge et en période de hautes eaux. Sauf qu'avec cette chute, selon nous, les conditions ne sont pas remplies pour le pompage." Il ajoute qu'il est désormais trop tard dans la saison pour espérer voir la nappe retrouver son niveau normal.

Du côté des irrigants, on se veut plus rassurant. Certes, les niveaux ont baissé. Mais on le rappelle, ils étaient montés très haut début janvier. On a même dépassé des records vieux de 20 ans. "On a une nappe qui réagit très vite, rappelle François Pétorin, administrateur à la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres. Et c'est dans les deux sens. Dès qu'il tombe 20mn, on voit en 48h le niveau remonter. C'était le cas même durant la période remplissage. Et puis, on a eu par le passé des mois de février sec. Mais après, on peut avoir des mois de mars avec 100 voire 240 mn d'eau".

Contactée par France Bleu Poitou, la préfecture des Deux-Sèvres ajoute de son côté que le remplissage s'est fait "dans le plein respect des mesures réglementaires en vigueur".