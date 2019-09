Deux-Sèvres : les producteurs de pommes de Gâtine disent "merci" à Jacques Chirac !

Comme les ennuis, les hommages volent souvent en escadrille. Après la disparition jeudi 26 septembre de Jacques Chirac, nombreux sont ceux à lui dire adieu. De son ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin au champion du monde 1998 Zinédine Zidane, des collectionneurs d'arts premiers jusqu'au bouchers-charcutiers... Les producteurs de pommes des Deux-Sèvres disent eux "merci" à l'ancien président de la République qui s'était le VRP du fruit défendu.

"On associe Monsieur Chirac avec les expressions -mangez et croquez la pomme- qui était un très bon slogan pour sa campagne et qui nous avait fait une publicité, ça nous avait donné de l'écho, c'était le fruit des Français, le fruit à consommer ! - Jacques Perrochon, vice-président du syndicat des producteurs de pommes des Deux-Sèvres