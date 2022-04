Des communes des Deux-Sèvres lancent des appels sur les réseaux sociaux pour recruter des assesseurs comme Aigondigné ou encore Melle. A Niort et à Poitiers (Vienne), pas de difficultés en revanche.

Deux-Sèvres : Melle et Aigondigné recherchent des assesseurs avant le premier tour de la présidentielle

A quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, les mairies se mobilisent et lancent des appels à candidatures sur les réseaux sociaux. A Melle (Deux-Sèvres), où il y a 7 bureaux de vote, il faut en tout quatre-vingts assesseurs "Il nous manque 20 citoyens pour ouvrir les bureaux de vote" constate Sylvain Griffault, le maire de la commune. Ce qui l'inquiète le plus, c'est trouver des volontaires pour le second tour de la présidentielle: "Beaucoup parent en week-ends ou en vacances, retardées par le covid, les gens ont besoin de prendre l'air" constate-t-il, "ce scrutin pour certains est convenu, ou joué d'avance, alors où est la magie ? " imagine le maire de Melle.

Pas de pénurie ni à Niort ni à Poitiers

A Niort, et à Poitiers (Vienne), pas de difficultés pour recruter des candidats explique Vincent Gatel, adjoint à la maire de Poitiers en charge de l'administration. "Les 53 bureaux de vote de ville auront bien leur deux assesseurs" assure l'élu, pas comme l'an dernier.

Aucun critère n'est requis pour devenir assesseur, il suffit d'être électeur à Poitiers. Un formulaire d'inscription est en ligne sur le site de chaque ville ou chaque commune.

Les deux scrutins présidentiels auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022.