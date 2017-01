Deux-Sèvres : mise en examen de l'ex sénateur André Dulait

L'ancien sénateur des Deux-Sèvres André Dulait a été mis en examen. André Dulait est poursuivi dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics au profit d'élus de l'ex UMP. Il s'agit de la 5e mise en examen dans cette affaire.

L'ancien sénateur des Deux-Sèvres, André Dulait, a été mis en examen pour "détournement de fonds public par une personne exerçant une fonction publique" et "recel" de ce délit. Ces détournements de fonds auraient eu lieu au profit d'élus de l'ancienne UMP au Sénat. Il s'agit de la 5e mise en examen depuis le début de cette affaire après celle notamment d'Henri de Raincourt.

L'enquête porte sur 400.000 euros

Les investigations ont commencé en 2012 et au coeur de l'enquête, il y a ces sommes remises à des sénateurs en plus de leur traitement. Le chiffre évoqué c'est 400.000 euros entre 2009 et 2012. Ces sommes proviendraient de deux comptes du groupe de l'ancienne UMP via deux associations dans lesquelles André Dulait était trésorier pour l'une (l'Union Républicaine du Sénat) et président pour l'autre (Crespi, Cercle de réflexion et d'études sur les problèmes internationaux). André Dulait serait soupçonné d'avoir fait remettre à des sénateurs de l'argent et d'avoir lui même bénéficié de ces fonds.

Pas de dissimulation selon l'avocat de l'ex-sénateur

En tout cas, c'est l' utilité et la légitimité de ces sommes qui posent question aux enquêteurs. Les sénateurs perçoivent déjà 7.100 euros d'indemnités mensuelles mais aussi des indemnités pour frais de mandat et pour rémunérer les collaborateurs. Maître Raphaël Gauvain, l'avocat d'André Dulait explique au journaliste de l'Agence France Presse : "il n'y a pas de dissimulation, il s'agissait d'une aide aux parlementaires". André Dulait a été sénateur des Deux-Sèvres de 1995 à 2014. Il a aujourd'hui 79 ans.