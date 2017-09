Deux-Sèvres : que deviennent nos anciens députés ?

Geneviève Gaillard et Jean Grellier avaient décidé de ne pas se représenter aux dernières législatives dans leurs circonscriptions des Deux-Sèvres. Ils ont quitté l'Assemblée nationale après quatre mandats pour la première, deux mandats pour le second. Aujourd'hui, pour eux, c'est une nouvelle vie.

"Je fais tout ce que je n'ai pas fait pendant 20 ans. Et c'est beaucoup !", sourit Geneviève Gaillard. L'ancienne maire de Niort et ex-députée de la 1ère circonscription des Deux-Sèvres profite de son temps libre pour"ranger ma maison, trier, lire, écouter de la musique, m'occuper plus de mon jardin. Et je le fais sans être pressée".

Une vie plus calme donc même si ce n'est pas toujours simple de décrocher. Geneviève Gaillard s'intéresse toujours à la politique. "J'écoute les informations régulièrement, je lis les journaux, ça me démange de temps en temps mais je mets un point d'honneur à ne pas m'en mêler", explique la Niortaise âgée de 70 ans. Seule solution pour "prendre du recul". Et renouer avec une vie sociale. "Il y a une chose dont on parle peu c'est que quand on est parlementaire on a tendance à perdre ses amis parce qu'on n'a pas le temps".

Elle reconnait que par rapport à des députés battus, la transition a été plus facile car "je m'y étais préparée".

Je lis un peu plus l'Equipe

Mêmes sentiments chez Jean-Grellier, l'ancien député de la 3e circonscription, dans le nord Deux-Sèvres, âgé lui aussi de 70 ans. La vie de l'ex-élu est "moins trépidante, intense qu'elle ne l'était". Mais les occupations ne manquent pas entre ses responsabilités dans des associations sportives, le sport, le jardinage. "Je lis un peu plus l'Equipe", s'amuse Jean Grellier qui envisage peut-être de prendre du temps pour "écrire".

Et l'ancien parlementaire de conclure : "Si je peux me rendre utile ici ou là, je verrai selon les sollicitations et les opportunités".