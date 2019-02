Deux-Sèvres : l'écologiste Yannick Jadot dénonce le projet "absurde" des bassines

Amuré, France

L'écologiste Yannick Jadot en campagne dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime ce mercredi. Visite plus courte que prévu, le candidat, tête de liste d'Europe Ecologie - les Verts aux Européennes, n'a finalement pas participé à la réunion publique de la fin de journée à Niort, laissant œuvrer David Cormand, le secrétaire national d'EELV. Avant cela, petit tour dans le marais poitevin, notamment à La Laigne en Charente-Maritime et à Amuré dans les Deux-Sèvres, où doit se construire la plus grande bassine du projet controversé de 16 retenues d'eau sur le bassin de la Sèvre niortaise.

Pour Yannick Jadot, malgré la signature du protocole d'accord, il s'agit toujours "d'un aussi mauvais projet. Les quelques contreparties volontaires ne remettent absolument pas en cause l'absurdité de ce projet". Pour l'écologiste, "c'est financer une agriculture qui se fait contre la nature alors qu'aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, il faut impérativement changer de modèle. Chaque euro d'argent public doit aller vers une agriculture qui protège l'environnement".

Le collectif "Bassines non merci" a annoncé, fin janvier, vouloir créer une ZAD, une zone à défendre. Et il peut compter sur le soutien du candidat aux Européennes : "Les écologistes, ceux qui ne renoncent jamais face aux lobbies, vont continuer à combattre ce projet, à la fois sur le terrain comme devant les tribunaux".