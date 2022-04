"Deux urgences : le barrage à l'extrême droite et l'union à gauche", appelle le socialiste eurois Timour Veyri

Le premier secrétaire du PS dans l'Eure, Timour Veyri, a fustigé le "'ni-ni" du maire d'Évreux au second tour de l'élection présidentielle et a assuré tout faire pour l'union à gauche pour les législatives, ce mardi 19 avril, sur France bleu Normandie.

"Ce qui compte, c'est de redonner espoir au peuple de gauche en se projetant dans l'avenir", assure le premier secrétaire du PS dans l'Eure Timour Veyri, ce mardi 19 avril, sur France bleu Normandie, alors que les socialistes rassemblent leur conseil national, ce soir.

Quand je vois que dans ma ville, on soutient les héritiers de Pétain, il y a un vrai problème

"Il y a deux urgences, poursuit le conseiller municipal d'Évreux. La première, c'est d'appeler à faire barrage contre l'extrême-droite. La deuxième, de se rassembler pour les législatives et donner, dans un mois, une majorité de gauche au parlement."

Il a vivement critiqué le choix du maire d'Évreux Guy Lefrand, il y a une semaine sur France bleu Normandie, de ne pas appeler à voter Emmanuel Macron et de ne pas sanctionner ceux qui voteraient pour le Rassemblement national au sein des Républicains eurois.

À l'image de la conseillère régionale Véronique Bérégovoy (EELV), le socialiste assure être en discussions avec tout le monde à gauche en vue d'une union pour les législatives. "L'objectif c'est de faire en sorte que les électeurs de gauche dans l'Eure puissent voter pour des tickets d'union, on a pas le droit de laisser les électeurs de gauche dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui", développe Timour Veyri.

Si la France insoumise est arrivée en tête à l'élection présidentielle, il rappelle que c'est le PS qui a toujours l'implantation locale la plus forte à gauche : "on a chacun nos forces et nos faiblesses, maintenant il faut mettre tout cela au pot commun pour donner de la perspective aux Eurois et aux Normands".