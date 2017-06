Deuxième circonscription de la Charente : suivez en direct le débat entre Sandra Marsaud et Daniel Sauvaitre

France Bleu La Rochelle et Sud Ouest organisent un débat en direct après le journal de 8h un débat entre Sandra Marsaud (LREM) et Daniel Sauvaitre (LR), candidats dans la circonscription de Cognac, et de l'ouest, du sud de la Charente.

Ce matin, juste après le journal de 8h, Sandra Marsaud, candidate de la République en marche, sera face à Daniel Sauvaitre, des Républicains.

Jusqu'à 8h30, ils répondent aux questions de France Bleu La Rochelle et Sud Ouest. Un débat à suivre sur votre radio et en vidéo sur la page facebook de Sud Ouest.