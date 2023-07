Deuxième projet de déviation de Beynac : le préfet demande leur avis aux Périgourdins

Deux mois après avoir reçu "une déclaration d'intention" de la part de Germinal Peiro, le président du Département , le préfet de la Dordogne décide de lancer "une concertation préalable" auprès de tous les habitants du département de la Dordogne. Pendant six semaines, les Périgourdins vont pouvoir donner leur avis sur ce deuxième projet de déviation de Beynac.

Pas de dates ni de modalités définies pour le moment

Pour le moment, on ne sait pas quand ni comment va se dérouler cette consultation : "le calendrier et les modalités de cette concertation seront précisées par le maître d’ouvrage du projet, en lien avec le garant qui sera désigné par la commission nationale du débat public" explique la préfecture dans un communiqué, "en application du code de l’environnement, la concertation préalable doit permettre de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. "

Cette consultation publique était demandée par les opposants au projet : la Sepanso, Patrimoine environnement, l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne. Des collectivités ont également demandé cette concertation au préfet de la Dordogne Jean-Sébastien Lamontagne : la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne et Jean-Jacques de Peretti en tant que président de la communauté de commune de Sarlat Périgord noir.