Deuxième tour des élections législatives : duel inédit dans la 6è circosncription de Meurthe et Moselle

Pas de ras de marée "République en Marche" dans la 6è circonscription de Meurthe et Moselle, le deuxième tour des législatives verra s'affronter le candidat Front National et la candidate de la France Insoumise. Un duel inédit rendu possible grâce aux divisions des soutiens d'Emmanuel Macron.

Des gens m'ont appelé pour me dire : c'est la chienlit, Jean-Yves Le déaut

La 6ème circonscription de Meurthe et Moselle est la seule circonscription de Meurthe et Moselle où aucun candidat "République en Marche" n'a été investi mais deux candidates se revendiquaient comme "soutien de la majorité présidentielle" , sans compter également le candidat socialiste qui s'est dit prêt à travailler avec Emmanuel Macron. "La situation était si confuse que des gens m'ont appelé pour me dire c'est la chienlit, on ne sait plus pour qui voter" explique le député socialiste sortant Jean-Yves Le Déaut.

J'espère que c'était son baroud d'honneur, Hélène Rossinot à propos de Jean-Yves Le Déaut

Résultat : le candidat Front National, Cédric Marsolle est arrivé en tête (19,89%) , suivi de Caroline Fiat, candidate de la France Insoumise (15,90%), donc qualifiés pour le 2è tour au détriment d'Hélène Rossinot (14,99%) , légitimée pourtant par un courrier de soutien du premier ministre Edouard Philippe. Rachel Thomas, elle qui revendiquait également sa proximité avec "la République en Marche" n'est arrivée qu'en 4è position (12,73%). La défaite est d'autant plus frustrante qu'Hélène Rossinot a démarché sa concurrente pour lui demander de se retirer, mais en vain "Rachel Thomas n'a pas voulu tenir compte du courrier que m'avait adressé le premier ministre, elle a voulu se maintenir coûte que coûte" se désole la jeune étudiante en médecine. Mais ce n'est pas tout, Hélène Rossinot accuse également Jean-Yves Le Déaut d'avoir négocié son soutien à Emmanuel Macron (pendant la campagne de l'élection présidentielle). En échange, il aurait obtenu qu'aucun candidat "République en marche" ne soit investi dans la 6è, pour laisser le champ libre à son poulain Julien Vaillant.

"Je pense que le mouvement a une part de responsabilité, que Rachel Thomas a sa part de responsabilité et que Jean Yves Le Déaut a également une grosse part de responsabilité, la manoeuvre politique et la politique politicienne, c'était j'espère son dernier baroud d'honneur"

Jean-Yves Le Déaut, député socialiste sortant de la 6è circonscription © Maxppp - Maxppp

Je prend ma part de responsabilité mais elle largement partagée

L'intéressé se défend de toute manoeuvre "je n'ai jamais rien négocié" explique Jean-Yves Le Déaut "J'ai juste prévenu du risque Front National et les résultats me donnent raison. C'est un gâchis parce que lorsque vous observez les trois candidats susceptibles de représenter "la République en Marche" et quand vous faîtes la somme de leurs résultats, ils obtiennent plus de 40%, l'un d'eux aurait du gagner cette élection donc je veux bien prendre ma part de responsabilité mais elle est largement partagée". A coup sûr, ces cinq là ne passeront pas leurs vacances ensemble!

Les deux finalistes de la sixième circonscription seront réunis ce mardi sur France Bleu Lorraine de 8h10 à 8h30 pour débattre.