Deuxième tour des élections municipales : "Bérézina" pour LREM, alliances difficiles en Bretagne

Le vote pour le deuxième tour des élections municipales est prévu le 28 juin prochain. Alors qu'il y aura triangulaires à Brest et à Quimper, Jean-Jacques Urvoas, ex-garde des Sceaux et professeur de droit à Quimper analyse les listes en présence.

Il reste un peu plus de trois semaines avant le second tour des élections municipales. Trois candidats à Brest et à Quimper. A Brest, le maire sortant François Cuillandre arrivé en tête, Bernadette Malgorn pour la droite, Marc Coatanéa (LREM). A Quimper, la socialiste Isabelle Assih devance le maire sortant Ludovic Jolivet, la députée LREM Annaïg Le Meur se maintient.

C'est compliqué pour la République en marche de rafler des villes, sans compter que chez nous leurs candidats ne s'allient pas, même quand ils sont Macron compatibles !

"Je crois qu'on connait déjà les vaincus de l'élection, mais pas encore les vainqueurs" estime l'ex-garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas. Les vaincus sont le RN et LREM. La République en marche en Bretagne récolte entre 10 et 15% des voix, ce que le centre a toujours pesé chez nous.

C'est une force marginale, sans alliés, dont on ne connaît pas la stratégie et donc c'est une Bérézina électorale. A Quimper il y a un maire qui est macroniste et une députée macroniste qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et les électeurs ne peuvent pas comprendre ça. Ils se tourneront vers ceux qui ont fait des accords avant le premier tour.

Pourquoi est-ce si compliqué de s'allier ? Les deux Macron-compatible, Ludovic Jolivet et Annaïg Le Meur, n'ont pas réussi à Quimper. Accord dans les toutes dernières minutes à Brest entre François Cuillandre et l'écologiste Ronan Pichon...

C'est compliqué car il y a un principe de réalité et la sensibilité d'une ville. Le deuxième tour est différent du premier où on exprime une sensibilité. Au second, on élit un maire et on regarde qui est en capacité. Il y a donc des égos qui se frottent.

La crise du Covid-19 a-t-elle joué un rôle ?

En matière électorale on a l'habitude de dire que l'issue du second tour est écrit dans le premier. Là, c'est différent. Il y a 15 semaines d'écart entre les deux tours, un premier tour incertain, une abstention record et l'état d'esprit du second tour sera différent car on a dominé la peur. Il y a des maires qui ont su être protecteurs sur la période (masques, transports gratuits, chèques alimentation) et des maires plus attentistes. Cela jouera sûrement.

Fallait-il voter en mars ?

Bien sûr qu'il fallait voter en mars car il n'y avait pas d'incertitude sur les conditions du vote. Gouverner c'est choisir et je crois que dans la période ça a été très difficile de gouverner. Au regard des informations qui étaient les siennes il était légitime de voter en mars.