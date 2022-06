Deuxième tour des législatives en Côte-d'Or : le taux de participation en hausse à 17 heures

On vote plus en Côte-d'Or à 17 heures en 2022 par rapport aux précédentes élections législatives de 2017. A quelques heures de la fermeture des bureaux de votes, le taux de participation en Côte-d'Or est de 40,71%, soit presque deux points de plus qu'en 2017 (38,74%)

Le taux de participation des législatives à 17 heures en Côte-d'Or © Radio France -

Même configuration en Saône-et-Loire où le taux de participation à 17 heures atteint 40,03% alors qu'il n'était que de 34,64% en 2017.