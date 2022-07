Beauvais : devenue ministre, Caroline Cayeux démissionne de son mandat de maire

Caroline Cayeux va démissionner. Maire de Beauvais depuis plus de 20 ans, elle a été nommée ministre déléguée aux collectivités territoriales dans le gouvernement de la Première ministre Elisabeth Borne le 4 juillet et pensait pouvoir rester maire de sa ville, comme elle l'expliquait lors d'une interview à France Bleu Picardie et dans un communiqué adressé aux beauvaisiens lors de sa nomination.

Mais ce lundi, Caroline Cayeux annonce à Libération qu'elle va donc renoncer à son mandat de maire de Beauvais. "Pour me conformer à la règle édictée par le président de la République et la Première ministre, je remettrai ma démission en tant que maire de la ville de Beauvais", a-t-elle précisé. La démission n'aura pas lieu immédiatement, le temps de préparer sa succession. «Une succession à l’échelon municipal ne peut se dérouler du jour au lendemain. La saison estivale n’est pas la période la plus propice à cette succession. J’ai le souhait et le devoir de “bien faire”. De ce fait, je régulariserai la situation le plus rapidement possible afin d’organiser dans les meilleures conditions possibles cette succession», détaille-t-elle à nos confrères de Libération.