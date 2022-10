Déviation de Beynac : face au lobbying de Germinal Peiro, les opposants montent au créneau

Ils ont installé les chaises de pique-nique au bord de la Dordogne. D'ici on ne voit pas les piles de pont mais Beynac est juste en face. Un peu plus d'une centaines d'opposants à la déviation se sont rassemblés ce dimanche après-midi à Fayrac. "On veut faire entendre autre chose que la propagande qui inonde le département", explique Kléber Rossillon, propriétaire de plusieurs sites touristiques dans la vallée, et membre de la Sepanso.

"L'affaire est close"

Pour eux, c'est terminé, ils le répètent tous les uns après les autres. La justice a tranché, et le projet est définitivement enterré. "Quand je vois que le conseil départemental accueille Olivier Faure, qu'il vient et qu'il soutient le projet qui n'existe plus, c'est viscéral ! L'affaire est close, je ne comprends pas", s'inquiète Solange Chabert, c'est elle qui est à l'initiative du rassemblement.

Le président du département Germinal Peiro a déposé un dossier pour un nouveau projet sur le bureau du préfet, mais celui-ci n'a pas rendu sa décision. "Le préfet va-t-il accepter un nouveau projet, une nouvelle demande de travaux ? Ce serait la cinquième en 30 ans ça n'a pas de sens. Le jugement du tribunal a précisé en toutes lettre qu'il n'y a pas de régularisation possible", précise Kléber Rossillon.

Surtout, les opposants veulent rappeler une chose : en juillet, le département a été condamné à verser 3.000 euros par jour s'il ne démolit pas les piles de pont dans la rivières d'ici janvier. Les astreintes atteindront 5.000 euros par jour si les ouvrages ne sont pas totalement détruits d'ici un an.

Un texte qui cite Beynac étudié cette semaine au Sénat

Cette semaine, le Sénat étudie un texte pour accélérer la production des énergies renouvelables en France. Pour justifier l'ajout dans le code de l'environnement d'un article visant à diminuer les possibilités de recours contre des projets déclarés "d'utilité publique", les auteurs du texte citent l'exemple de Beynac. "Quand on a perdu un match et qu'on est pas content on fait des recours contre les arbitres et si ces arbitres vous donnent tort, il n'y a plus rien à faire. Alors il y a une dernière idée qui consiste à changer les règles de la partie. Et c'est l'idée. Pour que les citoyens ne puissent plus se prononcer sur l'utilité des projets lors des enquêtes publiques", commente Kléber Rossillon. Pour lui c'est une énième tentative pour faire avancer le projet de déviation, mais il estime que ça ne changera rien puisque le préfet ne donnera pas son accord pour un nouveau chantier.