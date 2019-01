Déviation de Beynac : Pour Jérôme Peyrat, Germinal Peiro devrait renoncer

Beynac-et-Cazenac, Dordogne, France

Il faut en terminer avec cette guerre civile qui n'a plus de sens, le droit a été dit. Jérôme Peyrat, le maire Les Républicains de La Roque Gageac veut apporter sa pierre au dossier de Beynac. Le conseil d'état est une cour suprême de droit administratif , sa décision va faire jurisprudence. Attendons de voir si le tribunal administratif de Bordeaux le suit au fond et travaillons ensemble à trouver une solution d'élargissement dans Beynac. On peut encore y faire des travaux. Prenons le sujet entre périgourdins, trouvons une solution.

Je ne désespère pas de la bonne volonté de tout le monde y compris de celle du président du conseil départemental dit le maire de La Roque Gageac. Interrogé sur la volonté du président du département Germinal Peiro de ne pas renoncer, Jérôme Peyrat estime qu'il a tort.