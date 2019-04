Déviation de Beynac : Germinal Peiro veut aller jusqu'au bout.

Beynac-et-Cazenac, France

Sans surprise, pour le président du conseil départemental, cette décision du tribunal administratif est une mauvaise nouvelle. Et il multiplie les arguments : d'abord pour la défense du patrimoine à Beynac qui voit défiler quotidiennement six milles véhicules par jour et jusqu'à 13 000 au pic de l'activité touristique, pour la nature ensuite, car les atteintes à l'environnement ont été faites avec le début du chantier, et que les mesures de compensation ne pourront pas être mises en oeuvre. 250 arbres ont été coupés, 20 000 végétaux dont 7000 arbres devaient être replantés.

Le chantier du contournement de Beynac © Radio France - Antoine Balandra

C'est aussi, dit-il, une mauvaise nouvelle pour les entreprises car on a besoin de vivre en milieu rural. Les opposants vont encore une fois nous faire perdre du temps et de l'argent dit Germinal Peiro. Selon les services du département, 15 millions d'euros ont déjà été payés pour la première partie du chantier. Il reste une facture de 5 millions. Et la suspension des travaux devrait coûter entre deux et quatre millions d'euros.

Le président du conseil départemental, maître d'ouvrage dans ce dossier, a donc choisi de faire appel de cette décision du tribunal administratif

Nous irons jusqu'au bout

Nous irons jusqu'au bout et s'il le faut nous redémarrerons une procédure parce que les conditions ont totalement changé. Quand on a fait l'enquête environnementale il y a environ deux ans, il s'agissait de construire une déviation et donc on allait porter atteinte à des milieux puisqu'on allait faire des piles de pont dans la rivière. Aujourd'hui, les atteintes au milieu elles sont faites .Donc on est sur un nouveau dossier et s'il le faut on entamera une nouvelle procédure pour terminer le chantier. On n'est pas là pour construire une déviation, on est là pour terminer un chantier et c'est ce qu'on va s'attacher à faire.

Quelque soit la procédure suivie, le chantier pourrait rester paralysé pendant un à deux ans.