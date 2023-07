Déviation de Beynac : la propriétaire du château des Milandes trouve "honteux" de détruire la route

Elle a toujours voulu rester neutre. Angélique de Labarre de Saint-Exupéry n'a jamais donné son avis sur les projets de contournement de Beynac, en Dordogne. "Je considérais que les deux parties avaient fait des erreurs", précise la propriétaire du château des Milandes. Mais après le début des travaux de démolition sur le chantier, elle sort de sa réserve pour conserver la nouvelle route qui mène au château.

"Je n'accepterai pas que cette route entièrement neuve et très souvent empruntée par les visiteurs soit détruite", affirme la châtelaine en regardant les deux bulldozers qui ont commencé par reconstruire l'ancienne route. Le 10 juillet dernier, le département a fait venir un huissier pour constater le début des travaux. La justice l'avait condamné à verser une astreinte de 3000 euros par jour tant que la démolition n'avait pas débuté.

"C'est inacceptable"

La remise en état qui doit être effectuée concerne les piles de pont mais aussi la nouvelle route, construite il y a quatre ans sur la rive gauche, entre Fayrac et le château des Milandes. Elle doit être détruite et remplacée par l'ancienne voie. Angélique de Labarre s'insurge : "c'est inacceptable, je trouve ça honteux vis à vis du contribuable, c'est du gâchis".

Selon elle, la nouvelle route, dont le goudron paraît encore neuf, est plus adaptée à la venue des 200 000 visiteurs par an. Celle qui dit "n'être en colère contre personne précisément" appelle à la concertation entre les différents acteurs pour trouver une solution et "sauver la vallée".

Convaincue par la voie verte

"Ce qui m'a toujours interloquée, c'est pourquoi cet espace est en jachère depuis quarante ans !", lance la châtelaine qui voudrait voir de meilleurs aménagements entre les différents châteaux du secteur. Elle estime par exemple que la construction d'une voie verte, comme le second projet de contournement de Beynac déposé par le Département le prévoit, est une bonne idée. "Je suis mère de deux enfants, et on ne peut même pas faire de balades à vélo dans la vallée", regrette celle qui souhaite s'inspirer des installations de la vallée de la Loire.

La propriétaire a souhaité prendre la parole car elle estime que son avis doit être pris en compte, compte-tenu du poids économique du château dans la région et de sa participation aux travaux en tant que contribuable.