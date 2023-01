Déviation de Beynac : le département va-t-il devoir payer des astreintes dès ce mois de janvier ?

L'année 2023 commence, et le feuilleton de la déviation de Beynac continue, nouvel an après nouvel an. La cour administrative d'appel à Bordeaux a condamné à l'été 2022 le Conseil départemental à démarrer la remise en état du site de Beynac et la démolition des piles de pont dans la Dordogne sous six mois, sous peine d'avoir à payer des astreintes de 3000 euros par jour de retard.

ⓘ Publicité

L'ultimatum expire ce samedi 7 janvier 2023. Mais le département n'aura pas à payer tout de suite. Il faut une décision de justice pour liquider les astreintes, c'est-à-dire pour que le Trésor public prélève la somme sur les comptes du département. Les opposants à la déviation comptent saisir un juge dès le lundi 9 janvier, si jamais les travaux de destruction du chantier n'ont pas démarré.

Les opposants comptent saisir le juge

Et il y a peu de chances qu'ils aient commencé. Il aurait fallu faire un appel d'offre, nommer un maître d'œuvre. Et Germinal Peiro, le président du département, a déjà affirmé que "l'objectif est de terminer le chantier". Le juge devra donc constater si les travaux de remise en état du site ont commencé ou pas. Mais le Conseil départemental aura l'occasion de se défendre, et ce sera à la cour administrative d'appel de Bordeaux de trancher.

Le conseil départemental s'accroche aussi à l'espoir de voir une décision du gouvernement en sa faveur . Il a déposé en juillet un nouveau projet pour reprendre le chantier, affirmant apporter de "nouveaux éléments" susceptibles de changer la donne. Le dossier est examiné par les services de l'Etat, en préfecture, mais aussi dans les ministères.

Une décision du préfet attendue sur le nouveau projet

Une décision positive remettrait-elle en cause le paiement des astreintes ? "Non", répond Gérard Charollois, le président de l'association environnementale SEPANSO, l'un des principaux opposants à la déviation. Selon lui, les astreintes s'appliquent au premier projet, et pas à un éventuel nouveau dossier. Le Conseil départemental a d'ailleurs déjà voté le provisionnement d'un million d'euros pour le paiement de ces astreintes.

Le préfet avait laissé entendre qu'il rendrait une décision sur le nouveau projet avant la fin de l'année 2022. La Saint-Sylvestre passée, on ne devrait plus attendre très longtemps. A moins d'un nouveau rebondissement.