Déviation de Beynac : les opposants claquent la porte de la concertation

Ce lundi soir, le théâtre de l'Odyssée à Périgueux (Dordogne) accueillait le lancement de la concertation préalable pour le deuxième projet de déviation de Beynac voté par le Conseil départemental et porté par son président, Germinal Peiro. Cette première réunion avait vocation à présenter la concertation lancée le 28 septembre dernier et qui se déroule jusqu'au 9 novembre prochain à travers tout le département.

Les opposants installés au fond de la salle, prêts à partir

Après la projection d'une vidéo de promotion longue de six minutes, les deux garants de la concertation, Brigitte Fargevieille et Roland Peylet ont proposé au public, un peu mois de 200 personnes, de poser des questions sur le déroulement du dispositif. Gérard Charollois, le président de la Sepanso Dordogne, association opposée à la déviation, s'est emparé du micro pour rappeler l'obligation du Département de détruire les travaux engagés.

La "surprise" de Philippe D'Eaubonne offerte au préfet. © Radio France - Thibault Delmarle

Le préfet "surpris et déçu"

Philippe D'Eaubonne, autre figure de l'opposition au projet, a ensuite demandé à Germinal Peiro : "Êtes-vous d'accord pour démolir cette déviation conformément aux dispositions de la justice ? Ensuite, on s'assoit et on discute". Le président de l'association de sauvegarde de la vallée de Dordogne connaissait d'avance la réponse et a attrapé une "surprise" qu'il avait soigneusement emballée dans du carton. Une affiche : "Non au massacre de la vallée, sauvons la Dordogne" qu'il est allé offrir au préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne. Au dos du tableau se trouvait un document de 1996 attribué au ministère de la fonction publique qui informe le préfet de la Dordogne de l'irrégularité du projet de l'époque.

"Vous enlevez vos piles, et après, on verra ! Au revoir, on s'en va"

Au même moment, les autres opposants installés au fond de la salle se lèvent et prennent la direction de la porte. "C'est curieux de parler de l'État de droit et de ne pas le respecter, en ne respectant même pas la concertation qui est mise en place" a alors lancé Germinal Peiro, depuis la scène. "Vous enlevez vos piles, et après, on verra ! Au revoir, on s'en va." a finalement répondu Philippe D'Eaubonne avant de partir pour de bon.

"Ça commence mal"

Habitué à ce genre de débat houleux, le garant Roland Peylet a tout de même regretté de voir le dialogue se rompre avant même le début des ateliers organisés au fil des prochaines semaines. "Ça commence mal dans le sens où un certain nombre d'opposants au projet ont préféré, alors même qu'ils sont à l'origine de la concertation, se retirer. C'est assez dommage pour la qualité du débat, mais nous continuerons à nous efforcer à alimenter ce débat par l'ensemble des voix".

Le Préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne a regretté de voir les opposants renoncer aux discussions : "Je suis surpris et déçu. Ce sont eux qui m'ont demandé cette concertation préalable, donc on a du mal à comprendre la position. Mais je ne désespère pas qu'il puisse y avoir d'une manière ou d'une autre une participation ou une expression de leur point de vue. Ce serait vraiment passer à côté d'une opportunité de mieux faire comprendre leurs motivations pour s'opposer à ce projet."