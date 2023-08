Déviation de Beynac : les opposants écrivent une lettre à Emmanuel Macron

Les opposants au projet de déviation de Beynac ont envoyé le 18 août une lettre ouverte au président de la République Emmanuel Macron. La Sepanso et l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne écrivent au président, ainsi qu'à Elisabeth Borne, et aux ministres Eric Dupont-Moretti, Gérald Darmanin, Christophe Béchu et Rima Abdul Malak.

Une lettre envoyée au président et à plusieurs ministres

Dans cette lettre de deux pages, les opposants rappellent que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé en 2019 le projet de déviation. Ils demandent "la démolition de tous les éléments déjà construits appliquant ainsi les décisions de justice".

Sans jamais le nommer, les opposants dénoncent l'attitude du président du département Germinal Peiro, lui reprochant de chercher "par tous les moyens à persuader du caractère indispensable de son projet, refusant obstinément d'appliquer des décisions de justice".

Les opposants concluent en demandant au président Emmanuel Macron "de faire cesser cette mascarade de projets illégaux promus par des élus négligeant les valeurs fondamentales de leurs engagements publics, respectant ainsi des décisions de justice rendues irrévocables".

Fin juillet, Germinal Peiro a annoncé que les travaux de démolition ont débuté sur le chantier de la déviation, pour ne plus avoir à payer les astreintes. Afin de connaitre l'avis des habitants du département sur le nouveau projet de déviation, le préfet a annoncé la tenue d'une concertation publique. Elle va durer six semaines.