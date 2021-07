La commission "éthique et transparence" de la ville de Limoges est reconduite pour la durée du nouveau mandat en cours. Elle rassemble élus et citoyens pour veiller aux respects des institutions, une mission d'autant plus importante aujourd'hui face à la crise de confiance envers la vie politique.

La commission "éthique et transparence" de la ville de Limoges reconduite pour six ans

C'est l'association anti corruption Anticor qui est à l'initiative de cette commission "éthique et transparence", la première remonte à 2015, et c'était une première en France pour une ville de plus de 100.000 habitants. Depuis peu de villes ont suivi le mouvement et Limoges réitère l'expérience pour redonner confiance aux citoyens dans la res publica, la chose publique et la vie politique.

C'est ce qu'espère sa nouvelle présidente, Muriel Laskar : "on voit parfois de rumeurs qui se répandent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et qui font du mal à la démocratie. Alors que beaucoup de collectivités travaillent à de plus en plus de transparence, de déontologie, d'éthique, il y a de pus en plus d'outils qui sont mis à la disposition des citoyens et cette commission d'éthique en est un."

Une commission de 4 élus politiques et de 4 citoyens

Les quatre citoyens sont élus par les politiques mêmes avec qui ils travaillent main dans la main. Il s'agit de trois élus politiques de la majorité (Vincent Rey, Muriel Laskar, Rhabira Ziani-Bey) et un d'opposition (Olivier Ducourtieux).

Du côté des citoyens, Hélène Pauliat, Jean-Marie Brachet et deux personnes déjà élues à la première commission, Bruno Baron et Bernard Vareille : "Les limougeauds peuvent nous saisir sur tout ce qui les dérange sur le terrain de l'éthique et de la transparence. le citoyen peut avoir des doutes autour d'une association ,d'une décision politique, un comportement éventuel d'un représentant et il lui incombe de saisir la commission pour que l'on juge si ce comportement est convenable", explique Bernard Vareille, professeur à la faculté de droit et des sciences économiques.

La nouveauté cette année c'est que la commission "éthique et transparence" peut s'auto-saisir.