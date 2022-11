Dialogue avec Paris : le ministre de l'Intérieur de retour en Corse début décembre

Le dialogue pourrait reprendre avant la fin de l'année entre Paris et la Corse. Ce mardi 22 novembre, le ministre de l'Intérieur a annoncé sa venue, début décembre, sur l'île. Selon nos informations, Gérald Darmanin pourrait arriver le 9 décembre, pour un voyage de quatre jours. "Nous discuterons de tout", a-t-il affirmé en annonçant sa venue au président du Conseil exécutif de Corse, puis aux maires corses reçus place Beauvau.

Gilles Simeoni a d'abord été reçu, ce mardi matin, lors d'un tête à tête d'une quarantaine de minutes avec le ministre de l'Intérieur. Il lui a remis la déclaration votée le 27 octobre dernier, après l'intrusion de militants nationalistes dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. Ce texte, voté à l'unanimité, réclame le règlement de la question des prisonniers du commando Erignac. Le président du Conseil exécutif de Corse a ensuite été reçu par la présidente de l'Assemblée nationale pour évoquer la commission parlementaire sur l'assassinat d'Yvan Colonna.

Ce sont ensuite une quarantaine d'élus corses, présents à Paris à l'occasion du 104ème congrès des maires de France, qui ont échangé avec Gérald Darmanin. Le ministre a alors confirmé sa venue début décembre, et rappelé "la volonté de tourner la page pour regarder vers l'avenir socio-économique et culturel". Selon nos informations, les élus locaux ont notamment fait part de leurs interrogations sur l'urbanisme, avec les lois littoral et montagne, sans aborder le chapitre institutionnel.